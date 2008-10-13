Орлы Тягнибока говорят, что «Беркут» Луценко не дает им готовить концерт

Сотрудники Министерства внутренних дел блокируют установку сцены на Майдане Незалежности для проведения 14 октября праздничного концерта в честь Украинской повстанческой армии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения “Свобода”.

«Уже второй день сотрудники Шевченковского РО УМВД Украины в городе Киева с привлечением бойцов спецподразделения “Беркут” не дают возможности осуществлять подготовительные работы и установку сцены для проведения праздничного концерта на Покрова”, - говорится в сообщении.

При этом в ВО “Свобода” отмечают, что это происходит, невзирая на наличие у организаторов концерта официальных писем Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА в Главное управление МВД Украины в Киеве и Главное управление контроля над благоустройством о том, что киевская городская власть не возражает против проведения мероприятий с установкой сценического оборудования Киевской городской организацией ВО “Свобода” на Майдане Незалежности.

«Свои действия работники милиции не комментируют. В то же время неофициально ссылаются на прямое указание министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКА», - отмечают в ВО “Свобода”.

Как напоминают в политической партии, Ю.ЛУЦЕНКО уже неоднократно негативно высказывался относительно признания воинов ОУН-УПА.

В связи с этим “Свобода” расценивает такие действия как официальную позицию “Народной самообороны” и, возможно, БЮТ, членом команды которого уже фактически стал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 октября по случаю 66-й годовщины Украинской повстанческой армии ряд политических сил и организаций запланировали провести в центре Киеве свои акции.

Так, с 17.00 до 22.00 на Майдане Незалежности ВО “Свобода” планирует провести праздничный концерт в честь Украинской повстанческой армии.

Также, как сообщили УНИАН в ВО “Свобода”, 14 октября эта политическая партия планирует провести марш за признание Украинской повстанческой армии. Акция начнется в 10.00 возле памятника Тарасу Шевченко и пройдет по улицам столицы под лозунгом “Героям УПА – Слава! Украинцам – сильное государство!”. Участники марша проведут пикет перед Секретариатом Президента с требованием признать деятельность, которую с марта 1939 года до конца 50-х годов ХХ столетия вели ОУН и УПА, национально-освободительной борьбой за государственную независимость Украины.

В свою очередь, власть Киева обратилась в Окружной административный суд столицы с просьбой ограничить проведение акций в центре Киева 14 октября по случаю празднования 66-й годовщины УПА.