Орлы Тягнибока говорят, что «Беркут» Луценко не дает им готовить концерт
«...ссылаются на указание министра»
Сотрудники Министерства внутренних дел блокируют установку сцены на Майдане Незалежности для проведения 14 октября праздничного концерта в честь Украинской повстанческой армии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения “Свобода”.
«Уже второй день сотрудники Шевченковского РО УМВД Украины в городе Киева с привлечением бойцов спецподразделения “Беркут” не дают возможности осуществлять подготовительные работы и установку сцены для проведения праздничного концерта на Покрова”, - говорится в сообщении.
При этом в ВО “Свобода” отмечают, что это происходит, невзирая на наличие у организаторов концерта официальных писем Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА в Главное управление МВД Украины в Киеве и Главное управление контроля над благоустройством о том, что киевская городская власть не возражает против проведения мероприятий с установкой сценического оборудования Киевской городской организацией ВО “Свобода” на Майдане Незалежности.
«Свои действия работники милиции не комментируют. В то же время неофициально ссылаются на прямое указание министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКА», - отмечают в ВО “Свобода”.
Как напоминают в политической партии, Ю.ЛУЦЕНКО уже неоднократно негативно высказывался относительно признания воинов ОУН-УПА.
В связи с этим “Свобода” расценивает такие действия как официальную позицию “Народной самообороны” и, возможно, БЮТ, членом команды которого уже фактически стал Ю.ЛУЦЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 14 октября по случаю 66-й годовщины Украинской повстанческой армии ряд политических сил и организаций запланировали провести в центре Киеве свои акции.
Так, с 17.00 до 22.00 на Майдане Незалежности ВО “Свобода” планирует провести праздничный концерт в честь Украинской повстанческой армии.
Также, как сообщили УНИАН в ВО “Свобода”, 14 октября эта политическая партия планирует провести марш за признание Украинской повстанческой армии. Акция начнется в 10.00 возле памятника Тарасу Шевченко и пройдет по улицам столицы под лозунгом “Героям УПА – Слава! Украинцам – сильное государство!”. Участники марша проведут пикет перед Секретариатом Президента с требованием признать деятельность, которую с марта 1939 года до конца 50-х годов ХХ столетия вели ОУН и УПА, национально-освободительной борьбой за государственную независимость Украины.
В свою очередь, власть Киева обратилась в Окружной административный суд столицы с просьбой ограничить проведение акций в центре Киева 14 октября по случаю празднования 66-й годовщины УПА.