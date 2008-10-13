Тимошенко и Ющенко не справились с амбициями - европейские СМИ

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и Президент Виктор ЮЩЕНКО не смогли укротить личные властные амбиции в интересах Украины.

Как сообщает “Немецкая волна”, такое мнение выразила австрийская газета Standard.

В целом, по заключению радиостанции, европейские СМИ внимательно следят за политическими перипетиями в Украине. “Газетные комментарии в основном острые и критические”, - отмечается в обзоре прессы “Немецкой волны”.

“Свободные демократические выборы – это, конечно, хорошо, - пишет немецкая газета Rheinische Post. - Но если граждан Украины уже в третий раз за менее чем три года приглашают прийти к избирательным урнам, то это уже не является признаком хорошо функционирующей государственной формы. Тогда становится очевидно, что внутриполитическое напряжение и борьба за власть являются главенствующими элементами этой системы”, - констатирует издание.

“Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО не смогли укротить свои личные властные амбиции в интересах своего государства, - пишет Standard. - Первая хочет стать Президентом, второй – им остаться”.

“Какую логику при этом преследует ЮЩЕНКО - непонятно, - рассуждает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. - Его блоку, согласно опросам, грозят большие потери на досрочных выборах. Не исключено, что именно благосклонная к Москве Партия регионов больше всего выиграет от досрочного голосования – результат, который для ЮЩЕНКО, стремящегося приблизить Украину к НАТО и ЕС, не должен был бы казаться привлекательным”.

Позицию В.ЮЩЕНКО комментирует также немецкая газета Tageszeitung: “Свое отснятое заранее телеобращение о роспуске парламента ЮЩЕНКО распорядился продемонстрировать именно тогда, когда он находился в Италии. Президент уже длительное время не искал компромисса. Другие политические актеры тоже. В такой ситуации новые выборы, по-видимому, были таки кратчайшим выходом. Однако проблема в том, что государство, которое сейчас все больше скатывается к экономическому кризису и находится в условиях галопирующей инфляции, не может позволить себе новых выборов и связанной с ними нестабильности”, - предостерегает немецкая газета.