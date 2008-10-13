Если Тимошенко даст деньги на выборы, ей светит от двух до пяти?

Главное контрольно-ревизионное управление Украины (ГлавКРУ) предъявило требование премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО о недопущении бюджетных правонарушений при финансировании проведения внеочередных выборов народных депутатов, назначенных Указом Президента Украины от 9 октября 2008 года № 911/2008.

Полный текст соответствующего требования, подписанного председателем КРУ Николаем СИВУЛЬСКИМ, размещен на официальном веб-сайте ГлавКРУ.

Н.СИВУЛЬСКИЙ утверждает, что позиция профинансировать проведение внеочередных выборов за счет резервного фонда государственного бюджета Украины “является противозаконной и толкает правительство на осуществление бюджетного правонарушения”.

Среди прочего, председатель КРУ подчеркивает, что согласно Бюджетному кодексу Украины (статья 24) резервный фонд бюджета «формируется для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета», и что общие расходы резервного фонда госбюджета, а следовательно и возможности его использования, определяет своим решением Верховная Рада Украины.

Н.СИВУЛЬСКИЙ отмечает, что пунктом 6 Порядка использования средств резервного фонда бюджета, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 29 марта 2002 года №415 предусмотрено, что средства резервного фонда могут использоваться на осуществления «других непредвиденных мероприятий, которые в соответствии с законами могут осуществляться за счет средств бюджета, но не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены во время составления проекта бюджета». Однако, по его словам, эта норма подзаконного акта не может касаться внеочередных выборов депутатов, поскольку их финансирование из резервного фонда будет противоречить закону Украины «О выборах народных депутатов». Данным законом (пункт 1 статьи 48, пункт 2 статьи 49, статья 102-5) четко определен порядок их финансирования – исключительно за счет средств госбюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов, с предвидением объема средств в бюджете отдельной строкой.

“Если правительство примет решение об использовании средств резервного фонда государственного бюджета Украины на проведение внеочередных выборов, то это будет нецелевым использованием бюджетных средств, то есть бюджетным правонарушением. Результатом такого незаконного решения станет сокращение финансирования из резервного фонда расходов, предназначенных для преодоления последствий стихийного бедствия в 6 областях Украины”, - отмечает председатель КРУ.

Кроме того, по его словам, в соответствии со статьей 210 Уголовного кодекса Украины использование служебным лицом бюджетных средств вопреки их целевому назначению, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах или совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, – караются ограничениям свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

“В случае финансирования внеочередных выборов за счет средств резервного фонда в действиях должностных лиц правительства усматриваются также признаки превышения служебных полномочий. Ведь, согласно Конституции Украины (пункт 4 статьи 85), утверждение государственного бюджета Украины и внесение изменений к нему являются исключительными полномочиями Верховной Рады Украины. К полномочиям Кабинета министров Украины пунктом 6 статьи 116 Конституции Украины отнесено обеспечение выполнения государственного бюджета Украины”, - отмечает Н.СИВУЛЬСКИЙ.

“Руководствуясь нормами статьи 10 и части второй статьи 12 закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине» и статьи 116 Бюджетного кодекса Украины предъявляем требование о недопущении нарушений законодательства Украины при осуществлении финансирования внеочередных выборов народных депутатов Украины исключительно за счет средств государственного бюджета Украины, специально отдельной строкой предусмотренных в государственном бюджете путем внесения изменений в закон о государственном бюджете Украины на соответствующий календарный год”, - заявляет руководитель ГлавКРУ.