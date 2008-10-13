От Ющенко «аргументировано» требуют отменить указ про выборы

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием отменить указ о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

Об этом говорится в обращении, текст которого передан агентству УНИАН.

“Обращаюсь к Вам с аргументированным требованием воспользоваться Вашим правом и отменить Указ Президента Украины № 911/2008 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов" от 9 октября 2008 года. Уверен, что внеочередные парламентские выборы не приведут к существенному изменению расстановки сил в Верховной Раде. Скорее такие действия направлены на дискриминацию конституционных прав украинской нации и могут привести к дестабилизации в стране”, говорится в обращении.

Председатель парламентского комитета отмечает, что в соответствии со статьей 90 Конституции Украины, полномочия ВР, избранные на внеочередных выборах, не могут быть прекращены на протяжении одного года со дня ее избрания. Кроме того, считает С.МИЩЕНКО, невозможно провести внеочередные выборы в парламент без внесения изменений в закон о выборах народных депутатов, которые бы отменили норму об обязательном наличии Государственного реестра избирателей для их проведения. “Провести выборы в условиях, когда роспуск парламента не отвечает Основному Закону, можно только в условиях политического компромисса, которого, к сожалению, сегодня нет”, - заметил С.МИЩЕНКО.

По мнению председателя комитета, сейчас Украина должна заботиться не проведением внеочередных парламентских выборов, а преодолением последствий мирового финансового кризиса. Он заметил, что после выхода указа Президента отечественные производители и банки остро почувствовали на себе определенные трудности и обеспокоенность. “Убежден, что сейчас необходимо всем ветвям украинской власти единодушно принимать срочные мероприятия по преодолению кризиса в экономике, а не заниматься ее разрушением”, говорится в обращении.