Турчинов: Тимошенко денег не даст, потому что выборы - не бедствие

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что правительство не может использовать средства Резервного фонда на финансирование досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера Анна ВАХОЦКАЯ со ссылкой на А.ТУРЧИНОВА.

“Мы не можем финансировать выборы из Резервного фонда. Согласно закону, эти средства используются исключительно для преодоления последствий стихии. Безусловно, кое-кто хочет, чтобы выборы стали стихийным бедствием для государства. Но правительство нарушать закон не будет”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер отметил, что внесение изменений в государственный бюджет, в том числе и тех, что касаются финансирования досрочных выборов, является исключительной прерогативой парламента.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что финансирование внеочередных выборов, при отсутствии соответствующих изменений в бюджете, должно осуществляться из Резервного фонда. По его словам, это предусмотрено действующим законодательством.