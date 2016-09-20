В Минске проходит заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы - МИД Беларуси
11:11, 20 сентября 2016Политика
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В Минске проходит заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Трехсторонняя контактная группа начнет свою работу сегодня / © УНІАН
Об этом сообщает в Twitter Министерство иностранных дел Беларуси.
"Серию встреч рабочих подгрупп по урегулированию ситуации на востоке Украины открыли переговоры группы по вопросам безопасности", - сообщили в МИД Беларуси.
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Как сообщал УНИАН, следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 21 сентября.
Также 21 сентября в Минске могут встретиться главы энергетических ведомств Украины и России.
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