В Минске проходит заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы - МИД Беларуси

11:11, 20 сентября 2016
Политика
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В Минске проходит заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Будущее украинских военнопленных бирж топ-Минск повестки дня / © UNIAN

Об этом сообщает в Twitter Министерство иностранных дел Беларуси.

"Серию встреч рабочих подгрупп по урегулированию ситуации на востоке Украины открыли переговоры группы по вопросам безопасности", - сообщили в МИД Беларуси.

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Как сообщал УНИАН, следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 21 сентября.

Также 21 сентября в Минске могут встретиться главы энергетических ведомств Украины и России.

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