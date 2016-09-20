Порошенко в Нью-Йорке встретился с представителями еврейских организаций США

Глава государства отметил важность международной коммуникации и солидарности, сообщает пресс-служба Администрации президента.

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Президент рассказал о ситуации на востоке Украины и нарушениях прав человека на оккупированных территориях. Украина надеется на продолжение поддержки со стороны США, в частности в военно-техническом сотрудничестве.

Глава государства подчеркнул важность санкций против России за нарушение территориальной целостности, независимости и суверенитета Украинского государства.

Президент пригласил представителей еврейской общины США принять участие в мероприятиях посвященных 75-ой годовщине трагедии Бабьего Яра, которые запланированы на 29 сентября с участием многих иностранных делегаций.