Геращенко: убийство террориста Жилина могло быть операцией прикрытия

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это или правда, которую нужно проверить, или операция прикрытия для ценного агента российских спецслужб", - написал депутат.

Геращенко напомнил, что Жилина подозревали в организации покушения на убийство мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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"Причастность Евгения Жилина к организации неудавшегося убийства мера Харькова Геннадия Кернеса из мотивов мести, была одной из версий следствия", - написал нардеп.

Как сообщал УНИАН ранее, в ресторане "Ветерок" в поселке Горки-2 под Москвой убили главаря харьковской пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина.