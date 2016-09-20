Геращенко: убийство террориста Жилина могло быть операцией прикрытия
01:01, 20 сентября 2016Политика
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Народный депутат Украины Антон Геращенко считает, что убийство террориста Евгения Жилина могло быть операцией прикрытия.
Геращенко напомнил, что Жилина подозревали в организации покушения на Кернеса / Фото УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Это или правда, которую нужно проверить, или операция прикрытия для ценного агента российских спецслужб", - написал депутат.
Геращенко напомнил, что Жилина подозревали в организации покушения на убийство мэра Харькова Геннадия Кернеса.
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"Причастность Евгения Жилина к организации неудавшегося убийства мера Харькова Геннадия Кернеса из мотивов мести, была одной из версий следствия", - написал нардеп.
Как сообщал УНИАН ранее, в ресторане "Ветерок" в поселке Горки-2 под Москвой убили главаря харьковской пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина.
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