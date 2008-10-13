Мороз поведал, почему выборы выгодны социалистам

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает очередные досрочные выборы Верховной Рады еще одним шагом к развалу государственной системы Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении А.МОРОЗА.

Между тем он констатировал, что выборы политически выгодны социалистам.

«Мы предупреждали в 2007-м году: создав хоть один раз прецедент проведения неконституционных выборов, страна будет ввергнута в хаос и анархию. Нарушив Конституцию и законы, ЮЩЕНКО увидел, что в атмосфере беззакония ему все позволено», - заявил А.МОРОЗ.

По его словам, «наблюдаемый сегодня развал - прямое следствие авантюрных сценариев, которые реализуют ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО».

А.МОРОЗ заявил, что «Соцпартия идет на эти досрочные выборы еще и потому, что время показало украинским гражданам нашу правоту. Когда в 2007-м мы создали коалицию, Верховная Рада работала и принимала десятки необходимых для страны законов. Когда министры-социалисты были в правительстве, страна не знала сегодняшних спекуляций с валютным курсом, инфляция цен был в три раза ниже, стабильно работала банковая система, ни в одной из сфер экономики не было падения заработной платы, как это сейчас повсеместно».

По его словам, сейчас в Украине инфляция составляет 20-30% в год, «а под зданием Кабмина протестуют только социалисты». «Люди не научились защищать свои права. Если с этим смириться, то ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО будут и далее кормить избирателя обещаниями и цинично лгать о своих «достижениях», - заявил А.МОРОЗ.

Он отметил, что «СПУ не будет участвовать в войне компроматов - мы идет к людям с программой реформ в экономике и системе власти».

Как заявил лидер социалистов, «система власти должна соответствовать целям, которые мы ставим перед страной: эффективная экономика, консолидация общества, улучшение жизни людей». Для этого, уверен А.МОРОЗ, «необходимо завершить политическую реформу, передав власть людям, на места, обеспечив бюджетную и налоговую самостоятельность регионов - районов и областей, городов и сел».

«Граждане на местах не должны зависеть от капризов и своеволия назначенных чиновников, а должны получить возможность выбирать себе такую власть, которая будет реально решать их жизненные проблемы. Местное самоуправление должно быть наделено реальными полномочиями и возможностями», - подчеркнул лидер СПУ.

По его словам, «Соцпартия сделала выводы из прошлой избирательной кампании - серьезно обновлена структура управления. Мы поставили целью выдвигать на руководящие посты только тех людей, которые на практике доказали свой авторитет и уважение сограждан».

«В основе нашей стратегии - права человека, перспектива нашего единого государства – Украины», - подчеркнул А.МОРОЗ.