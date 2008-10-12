Правосудие в Украине под угрозой

Председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК считает, что откровенное давление на административные суды подвергает сомнению возможность обеспечения справедливой судебной защиты в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Высшего административного суда, по словам его председателя, «впервые в Украине в деятельность административных судов, призванных защищать права граждан от неправомерных действий именно со стороны власти, открыто вмешиваются лица, имеющие высшие властные полномочия».

«Ситуация, сложившаяся вокруг обжалования Указа Президента о назначении досрочных парламентских выборов является попыткой дестабилизировать судебную систему», - отметил А.ПАСЕНЮК.

По его словам, президиум Высшего административного суда Украины обращается к Президенту Украины, Верховной Раде, Верховному Суду Украины с просьбой принять меры относительно недопущения вмешательства в судебную деятельность Киевского апелляционного административного суда и Окружного административного суда города Киева.

«Такое решение принято во время специального заседания президиума ВАСУ 12 октября 2008 года», - сообщил председатель ВАСУ.

В обращении, в частности говорится о том, что в соответствии с действующим законодательством, вмешательство в судебную деятельность является недопустимым, как и создания условий, которые делают невозможным совершение правосудия.

«Напомним, что второй день народными депутатами от БЮТ блокируется работа Киевского апелляционного админсуда, в котором должна быть рассмотрена жалоба Секретариата Президента на решение Окружного административного суда столицы о приостановке действия Указа главы государства о назначении досрочных парламентских выборов. Помещение Окружного административного суда Киева, в котором до сих пор находится судебное дело, также находится в окружении представителей «БЮТ». Кроме этого, оба помещения «охраняют» спецподразделения «Грифон», «Альфа» и «Беркут», - отмечает пресс-служба ВАСУ.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный административный суд Киева перенес на 13 октября рассмотрение жалобы Секретариата Президента Украины на решение Окружного административного суда столицы, который удовлетворил иск БЮТ и остановил выполнение действия указа Президента о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.