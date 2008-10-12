Ющенко поздравил Кличко с победой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Виталия КЛИЧКО с победным получением титула чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) в супертяжелом весе, который украинский боксер завоевал в борьбе в субботу в поединке с нигерийцем Семюелем ПИТЕРОМ.

«Мы гордимся Вами как великим украинским спортсменом и патриотом своего государства, преумножающим спортивную славу Украины», - отметил в своем приветствии Президент, текст которого размещен на Официальном сайте Главы государства.

Он подчеркнул, что во вчерашнем поединке В.КЛИЧКО, который вернулся в профессиональный бокс после многолетнего перерыва, продемонстрировал блестящее мастерство и высокий профессионализм.

«Идет речь, бесспорно, и о прекрасном примере молодым спортсменам», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент пожелал боксеру здоровья, успехов и новых триумфов на ринге.