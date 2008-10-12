Ющенко поздравил Кличко с победой
Успехов и новых триумфов...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Виталия КЛИЧКО с победным получением титула чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) в супертяжелом весе, который украинский боксер завоевал в борьбе в субботу в поединке с нигерийцем Семюелем ПИТЕРОМ.
«Мы гордимся Вами как великим украинским спортсменом и патриотом своего государства, преумножающим спортивную славу Украины», - отметил в своем приветствии Президент, текст которого размещен на Официальном сайте Главы государства.
Он подчеркнул, что во вчерашнем поединке В.КЛИЧКО, который вернулся в профессиональный бокс после многолетнего перерыва, продемонстрировал блестящее мастерство и высокий профессионализм.
«Идет речь, бесспорно, и о прекрасном примере молодым спортсменам», - отметил В.ЮЩЕНКО.
Президент пожелал боксеру здоровья, успехов и новых триумфов на ринге.