Судьба выборов может решится сегодня
12:35, 12 октября 2008Политика
2394 0
Будет рассмотрена апелляционная жалоба
Сегодня в 14.00 состоится заседание Киевского апелляционного административного суда, где будет рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Окружного административного суда Киева, которым остановлено действие указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter