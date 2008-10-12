Судьба выборов может решится сегодня

Сегодня в 14.00 состоится заседание Киевского апелляционного административного суда, где будет рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Окружного административного суда Киева, которым остановлено действие указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.