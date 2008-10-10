Перепалка Тимошенко и Януковича походила на президентские дебаты

Премьер Юлия Тимошенко заявила, что готова создать условия Виктору Януковичу как лидеру оппозиции. Об этом Тимошенко заявила в эфире "Шустер Live".

По словам Тимошенко, она готова голосовать данный закон "на будущей неделе", и он позволит оппозиции "водить в суд чиновников, которые злоупотребляют властью". На вопрос, готова ли Тимошенко создать коалицию с Партией регионов, она ответила: "Мне хотелось, чтобы Партия регионов была сильной оппозицией".

Со своей стороны лидер Партии регионов Виктор Янукович предсказал переход премьера Юлии Тимошенко в оппозицию после досрочных парламентских выборов.

"Я готов встретиться и обсудить закон об оппозиции. Вам нужно готовиться к оппозиции", - ответил он на предложение премьера. По его словам, в оппозиции Тимошенко работает намного эффективнее, чем при власти, а ее работу в правительстве постоянно сопровождают кризисы, скандалы и авантюрные решения. "Это была сцена, спектакль, на который смотрел весь мир и Украина", - сказал Янукович. "Нам не нужны актеры или ателье мод. Нам нужны государственные управленцы, которые способны не много говорить, а делать дело, и за каждое слово отвечать".

Тимошенко, комментируя слова об ателье, напомнила: “Виктор Федорович, единственный раз, когда о вас написала вся Европа, это когда вы приехали в Европу в страусовых туфлях, стоящих больше 10 тысяч евро", да и одежда, галстуки, обувь, часы депутатов стоят в сотни раз больше, чем зарплаты простых людей.

Нынешний и прежний премьер обменялись многочисленными выпадами относительно инфляции, урожая, шахтерского труда, потребительских цен

Янукович пожелал Тимошенко "за тот небольшой срок", который ей остался, выполнить все свои наибольшие обещания.

Тимошенко посоветовала Януковичу не спешить: "На ваш прогноз, кто там будет при власти – долго-недолго – я отвечу: "Корова тоже любит молоко, но дотянуться не может".

"Я думаю, что все будет спокойно и долго. Я хочу, чтобы вы также были спокойны, настраивались работать в оппозиции, и мы сделали все так, чтобы парламент и страна были спокойны", - подытожила премьер.