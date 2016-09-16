Украина предложила лишить Россию председательства в СНГ в 2017 году

Во время саммита СНГ в Бишкеке глава украинской делегации и посол в Киргизии Николай Дорошенко высказался против того, чтобы РФ, которая оккупировала Крым и поддерживает боевиков на Донбассе, председательствовала в Союзе в 2017 году. Об этом пишет "РБК".

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Также он заявил, что Украина примет участие в переписи СНГ, только если Россия не будет учитывать в своей лиц, проживающих в Крыму. В противном случае результаты переписи Киев "будет считать никчемными", подчеркнул Дорошенко.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин возразил Николаю Дорошенко: "По поводу председательства Росси в СНГ: Украина не подписала и не ратифицировала устав СНГ и вряд ли может вносить какие-то предложения".

После этой полемики главы СНГ перешли к подписанию итоговых заявлений саммита.

В Бишкеке 16 сентября проходит юбилейный саммит СНГ. Содружество в 2016 году празднует 25-летие. В узком составе лидеры государств должны были обсудить пять вопросов, в том числе вопрос об адаптации СНГ к современным реалиям и об исполнительном секретаре.