Тимошенко не уйдет в отставку, пока не будет сформирована новая коалиция

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заверяет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не намерена идти в отставку до момента формирования новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам И.КИРИЛЕНКО, как только будет сформирована новая коалиция, премьер-министр уйдет в отставку.

«Если она сегодня будет сформирована, то немедленно премьер будет в отставке», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

При этом он отметил, что вчерашнее голосование показало, что в Верховной Раде уже есть потенциальная коалиция.

Лидер фракции БЮТ также отметил, что до времени формирования новой коалиции добровольно идти в отставку со стороны премьер-министра было бы безответственно. «До того это будет безответственный шаг. Единственный легитимный орган, который может хоть как-то влиять, – давайте и его парализуем? Это очень серьезные игрушки», - сказал И.КИРИЛЕНКО.