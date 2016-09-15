Партия "Відродження" выступила с заявлением по поводу сегодняшних обысков у Кернеса

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

"Считаем, что действия ГПУ являются политически мотивированными, что является недопустимым в правовом демократическом государстве. На этом, в частности, неоднократно отмечали международные партнеры Украины", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что харьковская городская организация «Відродження» является одной из самых мощных ячеек политической силы.

Читайте такжеКернес заявил, что находится в Харькове"По результатам местных выборов 2015 года «Відродження» одержала убедительную победу над провластными партиями в Харькове. В том числе более 65% харьковчан во время местных выборов отдали голоса за Геннадия Кернеса, что является абсолютно рекордным показателем поддержки в масштабах Украины. А также свидетельством того, что реальные дела и личный авторитет для людей всегда важнее пустые политические лозунги", - заявили в "Відродженні".

"Давление на харьковского лидера партии «Відродження» мы воспринимаем как попытку власти подорвать деятельность нашей политической силы и попытку избавиться от конкуренции за голоса избирателей Харьковщины, а также как акт мести за поражение провластных сил в городе во время последних местных выборов", - отметили в партии.