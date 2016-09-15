В НФ считают, что "враги Украины" развернули против Авакова кампанию по дискредитации

Об этом сегодня заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак журналистам на брифинге возле центрального здания СБУ. Народные депутаты "НФ" пришли в Службу безопасности Украины с требованием дать ответ относительно хода расследования деятельности российских пропагандистов на телеканале "Интер".

"Из скандальной переписки редактора этого канала Столяровой, приглашенной Шуваловым из России, видно, каким был план дискредитации "Народного фронта" и Правительства Яценюка. План, который полностью координировался страной-агрессором. И сейчас видим, что следующим объектом атаки выбран министра внутренних дел Аваков", - подчеркнул Бурбак.

Он подчеркнул, что благодаря ответственной позиции министра была создано Национальную гвардию из отрядов добробатов, было остановлено российское нашествие, а в Харькове была ликвидирована попытка создать ХНР по примеру так называемых ДНР и ЛНР.

"Мы понимаем, что "Народный фронт" - кость в горле Путина. Благодаря политической воле министра МВД, было возбуждено дело против олигарха Дмитрия Фирташа, который сбежал из страны и который является совладельцем телеканала "Интер", а также был младшим партнером "Газпрома", - подчеркнул Бурбак.

"Арсен Аваков последовательно выражает свою позицию относительно вражеской пропаганды на "Интере", - добавил руководитель фракции.

"Представители "Народного фронта" продолжат борьбу с агрессором на внешнем и внутреннем фронтах и нас не остановят информационные атаки на нашу политическую силу", - заявил Бурбак.