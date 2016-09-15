У Авакова не исключают, что обыски у Кернеса не последние

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил советник МВД Зорян Шкиряк.

"Это очень позитивный и достаточно мощный сигнал относительно того, что эпоха преступной харьковской банды Кернес-Добкин, неприкосновенной до недавно, потихоньку подходит к концу. Учитывая масштаб преступной схемы, по которой было украдено более 600 га харьковской земли, мы можем представить масштабы деятельности этой преступной группировки. Еще после Революции достоинства мы активно поднимали вопрос о привлечении и Кернеса, и Добкина к уголовной ответственности, но несколько раз тогдашние генеральные прокуроры все дела сводили на "нет". По Добкину некоторые дела были закрыты за недостаточным количеством доказательств. Я убежден в том, что это не последние обыски. К сожалению, Добкина в который раз спасает депутатская неприкосновенность, и это еще одно подтверждение тому, что с этим надо что-то делать", - отметил он.

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При этом Шкиряк допустил, что вскоре в Верховную Раду будут внесены представления на лишение депутатской неприкосновенности нескольких депутатов.

Ранее стало известно, что в Харькове силовики проводят обыски в помещениях, принадлежащих высокопоставленным чиновникам. В частности, генпрокурор Юрий Луценко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что обыски проводятся в помещениях, принадлежащих мэру Геннадию Кернесу и матери нардепа Михаила Добкина.