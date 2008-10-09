Черновецкий собрался в ВР, но на простого нардепа не согласен

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что возглавит избирательный список своего блока на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Во главе буду я. Это точно», – сказал он.

Мэр Киева также пообещал в ближайшее время определиться, оставит ли он свою должность для работы в парламенте. «На простого народного депутата я не согласен. На лидера фракции – буду советоваться с киевлянами. И в ближайшее время я вам объявлю свое решение», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На вопрос, кто может сменить его на должности городского головы, в случае его избрания в Верховную Раду, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «За время своего мэрства я подготовил много хороших заместителей, которые вполне дееспособны и могут выполнять все функции мэра».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также отметил, что в любом случае фракция его блока в Киевсовете продолжит свою работу.