МИД России попрекает МИД Украины «неким мероприятием» с силовиками

В МИД России призывают Украину не допустить дестабилизации ситуации в Крыму и вокруг Черноморского флота РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что в украинских СМИ появилась информация о проведении недавно в МИД Украины «некоего мероприятия» с участием силовых структур страны, на котором обсуждались меры по ужесточению контроля за пребыванием ЧФ РФ на территории Украины

«Настораживает, что подобного рода совещание состоялось на фоне сообщений, подтверждаемыми официальными лицами Украины, о разработке в Украине различного рода планов по организации в Крыму провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки на полуострове и вокруг ЧФ», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, МИД РФ настораживает, что опровержения на этот счет из внешнеполитического ведомства Украины не поступило, «поэтому все это не может не вызывать нашей глубокой обеспокоенности».

«Призываем украинскую сторону осознать всю полноту своей ответственности за возможные катастрофические последствия от подобного рода провокаций для украинско-российских отношений», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.