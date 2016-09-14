Украина направила России уведомление об арбитраже из-за нарушения ею морского права

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

«С начала незаконной агрессии Российской Федерации в Крыму права Украины в этих зонах были нарушены и узурпированы государством-агрессором. Украина добивается приостановления Российской Федерацией нарушений положений Конвенции, а также защиты своих прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, включая права Украины на природные ресурсы континентального шельфа Крыма, которые принадлежат украинскому народу», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что, несмотря на протесты Украины, РФ продолжает осуществлять незаконные действия в пределах морских зон Украины. Поэтому Украина вынуждена обратиться в арбитраж в соответствии с положениями Конвенции. В ведомстве напомнили, что, присоединяясь к Конвенции, Украина и РФ согласились на процедуру урегулирования споров путем арбитража, решение которого является обязательным к исполнению сторонами.

«Украина просит арбитражный трибунал подтвердить ее права как прибрежного государства и обязать Российскую Федерацию прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях, предоставить Украине соответствующие заверения и гарантии их неповторения и возместить Украине весь причинный Российской Федерацией ущерб», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко анонсировал серию исков Украины против России в международные суды

Министерство иностранных дел Украины сегодня, 14 сентября, официально направило Министерству иностранных дел РФ уведомление об арбитраже и исковое заявление об инициировании арбитражного разбирательства в соответствии с приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву.

Как сообщал УНИАН, 11 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина завершила досудебные консультации с РФ относительно суверенных прав в водах вокруг оккупированного Крыма.

В июле министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявлял, что добыча Россией газа в исключительной морской зоне Украины в Черном море после аннексии Крыма станет предметом судебных исков.

Как отметил министр, это касается и использования биоресурсов Черного моря.

Украинские морские пограничники постоянно выявляют факты нарушения РФ норм международного морского права, в частности, на газовых месторождениях в морской экономической зоне Украины фиксируются буровые платформы и суда обеспечения под флагом Российской Федерации.

22 августа Климкин заявил, что международный суд относительно нарушения Россией суверенных прав Украины в водах вокруг временно оккупированного Крыма начнется в ближайшие недели.