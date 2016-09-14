Порошенко поручил МИД подать на Россию в суд за нарушение морского права

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент поручил МИД возбудить арбитражное производство в отношении РФ за нарушение ею Конвенции ООН по морскому праву», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 11 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина завершила досудебные консультации с РФ относительно суверенных прав в водах вокруг оккупированного Крыма.

В июле министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявлял, что добыча Россией газа в исключительной морской зоне Украины в Черном море после аннексии Крыма станет предметом судебных исков.

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Как отметил министр, это касается и использования биоресурсов Черного моря.

Украинские морские пограничники постоянно выявляют факты нарушения РФ норм международного морского права, в частности, на газовых месторождениях в морской экономической зоне Украины фиксируются буровые платформы и суда обеспечения под флагом Российской Федерации.

22 августа Климкин заявил, что международный суд относительно нарушения Россией суверенных прав Украины в водах вокруг временно оккупированного Крыма начнется в ближайшие недели.