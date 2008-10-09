Томенко подсказывает Ющенко, в чьих карманах лежат деньги на выборы

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО предлагает, чтобы проблему финансирования досрочной избирательной кампании решили инициаторы этих выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал вчера во время эфира на «5 канале».

«Не секрет, что в списке Партии регионов есть самые богатые люди Европы, а Президент может «поделиться» с народом миллионами гривен, которые выделяются из госбюджета, например, на зарубежные командировки и содержание его Секретариата», - предложил народный депутат.

По словам Н.ТОМЕНКО, консультации у Президента четко засвидетельствовали, что инициаторами досрочных выборов в Верховную Раду Украины является Президент, «Наша Украина» и в значительной степени Партия регионов и Блок Литвина. «Поэтому именно они должны объяснить обществу необходимость проведения этих выборов, проголосовать изменения к избирательному законодательству и обосновать необходимость во время всемирного финансового кризиса забрать у избирателей еще полмиллиарда гривен на проведение избирательной кампании», - считает Н.ТОМЕНКО.

Он также выразил мнение, что для В.ЮЩЕНКО дополнительная угроза этих выборов заключается еще и в том, что по результатам этой избирательной кампании будет оцениваться и его шансы стать во второй раз Президентом.

«Создается впечатление, что те люди, которые толкают его на очередной роспуск украинского парламента, делают все, чтобы это были последние выборы для Виктора ЮЩЕНКО. Ведь на сегодня по оценкам популярности и президентского рейтинга можно спрогнозировать крайне низкие показатели политической силы Виктора ЮЩЕНКО, которые однозначно приведут к тому, что он не будет иметь по меньшей мере морального права баллотироваться в следующей президентской кампании», - отметил Н.ТОМЕНКО.