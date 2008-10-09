Плющ думает, что Тимошенко в кресло «любыми ногтями» вцепится

Народный депутат Украины Иван ПЛЮЩ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) не исключает, что БЮТ будет делать все для того, чтобы внеочередные выборы в Верховную Раду Украины не состоялись.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам.

По словам депутата, об этом свидетельствуют заявления некоторых представителей БЮТ относительно того, что они еще будут определяться, поддерживать ли досрочные выборы. «Я прогнозирую, что Юлии Владимировне (ТИМОШЕНКО - УНИАН) непросто уходить из того кабинета. Она будет цепляться любыми ногтями», - сказал он.

Говоря о целесообразности проведения внеочередных выборов, И.ПЛЮЩ отметил, что Президент воспользовался правом на роспуск парламента в случае несоздания коалиции, которое предусмотрено Конституцией Украины.

Депутат также добавил, что поддерживает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в том, что политическая воля народа не может быть изменена созданием других конфигураций коалиции.