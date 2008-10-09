В БЮТ увидели синхронное плавание Ющенко и Януковича

Фракция БЮТ сегодня определится, будет ли обжаловать указ Президента Украины о роспуске Верховной Рады шестого созыва и проведении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, заседание фракции БЮТ по этому поводу во главе с руководством блока состоится в 19.00.

Депутат отметил, что вчерашние телеобращения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА по поводу досрочных выборов напоминали «синхронное плавание». «Если лидеры двух больших партий парламента уже подготовились к выборам, то БЮТ, вероятнее всего, не будет блокировать проведение выборов и пойдет на выборы для того, чтобы победить», - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО также отметил необходимость внести изменения в законодательство для проведения досрочных выборов, чтобы страну «не трясло еще два-три-четыре месяца».