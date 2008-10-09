БЮТ и НУ-НС не пришли в ВР

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв до 12.30 для согласования пакета законопроектов, необходимых для проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, на утреннем пленарном заседании зарегистрировались 242 народных депутата. Из фракции БЮТ зарегистрировались 19 нардепов, из НУ-НС - 3. Среди регионалов регистрацию в зале проигнорировали двое: Тарас Чорновил и Ефим Звягильский.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что только что к нему поступил официальный указ Президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

«Стало четко понятно, что наше нечеткое будущее уже определено. Указ есть, теперь нужно провести досрочные выборы», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Также он отметил, что ВР должна определиться, каким образом проводить выборы и какие законы для этого нужно принимать.

По его словам, принятие этих законов должно отвечать интересам всех политических сил для того, чтобы результаты выборов не подлежали обжалованию.

Председатель ВР сообщил, что вчера был разработан соответствующий пакет законопроектов, но нужно, чтобы он был окончательно согласован руководителями фракций.

В связи с этим он и объявил перерыв в работе ВР до 12.30. Во время перерыва должен состояться Согласительный совет руководителей фракций.