Мороз напомнил Тимошенко, чего она хотела год назад

Соцпартия будет принимать участие в досрочных парламентских выборах, и эта кампания будет для социалистов успешной.

Такое мнение лидер партии Александр МОРОЗ выразил в эфире ТРК «Украина» 8 октября вечером, сообщает официальный сайт СПУ.

А.МОРОЗ подчеркнул, что ни одна из политических сил в нынешней Верховной Раде не заинтересована в досрочных выборах, прежде всего это невыгодно БЮТ. «Ровно год назад ТИМОШЕНКО рьяно требовала роспуска коррумпированного парламента, а сегодня с не меньшей убежденностью говорит о том, что досрочные выборы вредят Украине», - сказал он.

Лидер СПУ напомнил, что подобная интрига уже разворачивалась год назад, и в 2006 году в коалиционных провалах пытались обвинить СПУ, сделав её «крайней».

«Теперь Соцпартии нет в парламенте, но почему-то объединения демократических сил из НУ-НС и БЮТ так и не случилось. Нашей ошибкой было то, что мы вышли из этих коалиционных игрищ через три месяца, создав объединение с Партией регионов и КПУ. А нужно было это сделать через три дня, потому что сразу было понятно - идет война амбиций ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО, борьба за президентство», - завил А.МОРОЗ.

Он также выразил мнение, что роспуск Верховной Рады-2008 отличается от неконституционного разгона парламента год назад.

«Все партии идут на выборы под социальными лозунгами, но за ними, как оказывается, прячутся коррупционеры и воры. Поэтому не в лозунгах дело, а в системе власти. Необходимо таким образом изменить систему управления, чтобы нельзя было воровать. Нужно довести до конца конституционную реформу, сделав власть подконтрольной гражданам», - сказал лидер СПУ.

А.МОРОЗ подчеркнул, что ситуация с роспуском парламента-2008 отличается от ситуации, когда Президент Виктор ЮЩЕНКО распустил Верховную Раду в 2007 году. «Тогда Президенту для роспуска понадобилось четыре незаконных указа, а сейчас ЮЩЕНКО все-таки имеет формальное право для роспуска Верховной Рады», - считает он.

Он призвал избирателей сравнивать лозунги, с которыми политические силы идут на выборы, с программными принципами партий и их конкретными действиями.

«Люди хотят видеть партии, которые заботятся конкретно об интересах простого человека, а не развешивают красивые картинки и лозунги», - подчеркнул А.МОРОЗ.