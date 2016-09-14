Порошенко выступит на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Об этом сообщается на сайте Центра новостей ООН.

20 сентября начнутся ежегодные общие прения. По традиции, первыми в этот день с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят лидеры Бразилии и США. Перед началом общих прений Генеральный секретарь ООН представит государствам-членам ООН свой ежегодный доклад о работе организации.

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Согласно предварительному списку выступающих, в первой половине первого дня общих дебатов после президента США Барака Обамы выступят президенты Чада и Франции, а также главы государств Гайаны, Катара, Аргентины, Словакии, Малави, Иордании, Швейцарии и Перу. На этот же день запланировано выступление премьер-министра Великобритании. Первым во второй половине дня 20 сентября к делегатам 71-й сессии Генеральной Ассамблеи обратится президент Таджикистана.

Общие прения продлятся до 26 сентября.

Накануне общеполитической дискуссии, 19 сентября, пройдет Саммит по вопросам беженцев и мигрантов.

71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала работу в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке 13 сентября в 22.00 по Киеву, открывшись минутой молчания. Председателем 71-й сессии избран дипломат из Фиджи Питер Томсон.

*** Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов Организации, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.

Генеральная Ассамблея - единственный универсальный орган, который несет ответственность за мир и безопасность, развитие, ликвидацию бедности и инфекционных заболеваний, разоружение, обеспечение прав человека и защиту окружающей среды. В 1946 году в составе Генеральной Ассамблеи было 51 государство, сейчас — 193. В конце сороковых годов ее повестка дня была посвящена, главным образом, проблемам деколонизации. За 70 лет Генеральная Ассамблея значительно расширила круг обсуждаемых вопросов и теперь занимается еще и проблемами социального и экономического развития, борьбой с терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и ВИЧ/СПИДом, защитой женщин, инвалидов, коренных народов и детей, продвижением основных принципов демократии, борьбой с изменением климата.