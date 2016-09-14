В Нью-Йорке открылась 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Как сообщает Центр новостей ООН, ежегодные общие прения начнутся 20 сентября и продлятся до 26 сентября. Ранее сегодня Председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Могенс Люккетофт объявил о закрытии юбилейной 70-й сессии.

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Могенс Люккетофт напомнил, что делегаты 70-й сессии достигли прогресса в том, что касается Целей устойчивого развития и борьбы с изменением климата. Удалось внести новшества в процедуру выборов Генерального секретаря, которые единодушно поддержали государства-члены ООН.

Председателем новой 71-й сессии избран дипломат из Фиджи Питер Томсон. В первые дни работы новой сессии будут решаться, в основном, процедурные вопросы, в том числе связанные с распределением пунктов повестки дня по шести основным комитетам Ассамблеи.

20 сентября начнутся общие прения. По традиции, первыми в этот день с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят лидеры Бразилии и США. Перед началом общих прений Генеральный секретарь ООН представит государствам-членам ООН свой ежегодный доклад о работе Организации.

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Согласно предварительному списку выступающих, в первой половине первого дня общих дебатов после президента Обамы выступят президенты Чада и Франции, а также главы государств Гайаны, Катара, Аргентины, Словакии, Малави, Иордании, Швейцарии и Перу. На этот же день запланировано выступление премьер-министра Великобритании. Первым во второй половине дня 20 сентября к делегатам 71-й сессии Генеральной Ассамблеи обратится президент Таджикистана.

Выступление президента Украины Петра Порошенко намечено на первую половину дня 21 сентября.

Накануне общеполитической дискуссии 19 сентября пройдет Саммит по вопросам беженцев и мигрантов.

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Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов Организации, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.