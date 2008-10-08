Гавриш: Указ о роспуске ВР может быть сегодня-завтра

Датой досрочных выборов может быть объявлено 7 декабря 2008 года.

Об этом в интервью Украинской правде сказал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан Гавриш.

"Указ о роспуске парламента будет объявлен сегодня-завтра. По Конституции, выборы проводятся в период 60 дней со дня его опубликования. Следовательно, выходим на воскресенье – 7 декабря", - объяснил он.

Гавриш также не исключил, что парламент проголосует изменения к законодательству, нужные для выборов, даже после роспуска.

"В украинских реалиях все возможно – в результате договоренностей парламент проголосует, президент подпишет. Так уже было в нашей истории", - сказал он.

Гавриш также считает безосновательными утверждения, что президент не имел права на роспуск до 16 октября.

"Фракция НУНС вышла из коалиции 2 сентября – и с этого момента начинается месячный срок, необходимый для формирования новой коалиции", - сказал Гавриш.