Янукович: роспуск Рады – это колокол по оранжевой власти (телеобращение)

Решение президента о роспуске Верховной Рады шестого созыва - "это удар колокола, который звонит по нынешней власти".

Так лидер Партии регионов Виктор Янукович в своем телеобращении прокомментировал заявление Президента Украины Виктора Ющенко.

"Власть поставила страну на грань страха, банкротства, - считает В.Янукович, - и выяснять, кто из оранжевых в этом виноват - напрасный труд".

Партия регионов, по словам ее лидера, будет объединять общество после выборов не вокруг партийных цветов, а вокруг программы улучшения жизни. Уже сегодня партия думает об этом и смотрит в будущее - "как объединить людей вокруг идеи улучшения экономики, создания ситуации стабильности и мира в Украине, проведения такой эффективной внешней политики, которая вызывала бы уважение в мире к нашей стране".

Впрочем, он отметил, что Партия регионов, как и в 2007 году, была против досрочных выборов: "Доведя страну до развала, нынешняя власть толкнула общество, толкнула страну к новым внеочередным парламентских выборов. Партия регионов выступала против этого. Мы не согласны с такой политикой и не разделяем таких подходов". Вместо этого ПР предлагала "договариваться, но не о должностях, а о том, как улучшать жизнь людей и как развивать экономику... Но "оранжевых" интересовали только кресла. Им нужно было столько властных кресел, что целой мебельной фабрики не хватит", - сказал Виктор Янукович.

"Как ответственная политическая сила Партия регионов добьется намеченных целей, в первую очередь - объединение украинского общества", - подытожил он.