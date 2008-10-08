Портнов: нет Указа - нет роспуска парламента
22:00, 08 октября 2008Политика
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Депутат БЮТ о правовой стороне
Решение о роспуске парламента вступит в силу лишь после официального опубликования соответствующего Указа.
Об этом заявил в комментарии УНИАН представитель фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.
Он подчеркнул, что любые правовые акты вступают после их официального опубликования.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, Президент Украины В.ЮЩЕНКО объявил о прекращении полномочий Верховной Рады Украины 6-го созыва и о проведении внеочередных выборов.
Пока на официальном сайте Президента не обнародован соответствующий указ.
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