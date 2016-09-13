Турчинов: в кулуарах Рады совершенно не ощутимо, что Украина находится в условиях войны

Ощущение ответственности нардепов перед Украиной со времен начала войны на Донбассе притупилось, доминируют интересы роста рейтингов. Об этом секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал в интервью УНИАН.

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"В 2014 году угроза потери страны висела в воздухе. 1 марта Совет Федерации РФ дает разрешение Путину на введение войск на территорию Украины. Захвачен Крым, происходит захват госадминистраций от Одессы до Харькова, по всему юго-восточному периметру нашей страны, милиция пропускает, а, иногда, поддерживает провокаторов. Начало войны на Донбассе… Тогда все понимали, насколько велика угроза. И многие, в том числе, с депутатскими значками, кто себя считал украинцем, четко осознавали свою ответственность за судьбу страны, нашу свободу и независимость. А речь шла именно о сохранении и спасении страны", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО считает, что проблема эффективности работы нынешней Рады не в спикере, а в отсутствии ощущения огромной ответственности перед страной у депутатов: "Сейчас угрозы и вызовы, которые стоят перед Украиной, не стали меньше, чем в 2014 году. Но то, что уже есть армия, Нацгвардия, силовые структуры, есть, в конце концов, власть в центре и на местах, нет угрозы жизни за пределами зоны проведения АТО – притупляет ощущение опасности".

Турчинов подчеркнул, что много нынешних депутатов, которые любят поразглагольствовать о проблемах национальной безопасности, не были ни в окопе, ни на передовой.

"Они не задумываются, что наши воины каждый день видят кровь и смерть своих товарищей, что своевременное принятие отдельных законов может спасти человеческие жизни, укрепив оборону нашей страны. В результате, происходит девальвация ответственности перед страной. Доминируют интересы роста рейтингов, каких-то политических и корпоративных проектов. А ответственность перед страной за ее безопасность, за ее будущее, уходит на задний план. И это – самая главная проблема нынешнего состава ВР. Потому что, с одной стороны, Украина продолжает находиться в условиях войны. С другой стороны, в Киеве, в парламентских кулуарах, это совершенно не ощутимо", - подытожил секретарь СНБО.