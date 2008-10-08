Ющенко говорит, что в 2007-м он Раду не разгонял

Конституционное требование о невозможности прекращения полномочий Верховной Рады, которая избрана на внеочередных выборах, проведенных после досрочного прекращения Президентом Украины полномочий ВР предыдущего созыва на протяжении одного года со дня ее избрания, не касается нынешней ситуации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил во время проведения консультаций относительно принятия решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Президент напомнил, что прошлогодние внеочередные выборы были назначены главой государства указом от 5 июня 2007 года №497 не в связи с досрочным прекращением Президентом Украины полномочий Верховной Рады Украины.

«Президент Украины в июне 2007 года не принимал решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины V созыва. Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины, которые состоялись 30 сентября 2007 года, были назначены указом Президента в связи с неполномочностью Верховной Рады Украины и невозможностью возобновления полномочности парламента», - особо отметил Президент.

Таким образом, по его словам, проведение в 2007 году внеочередных выборов не задействовало механизма части четвертой статьи 90 Конституции Украины, которая требует истечения однолетнего срока от избрания.

«Для принятия решения о досрочном прекращении ее полномочий, и нынешней ситуации это конституционное требование не касается», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Президента, в обсуждении приняли участие председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ и заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, председатели фракций Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, БЮТ - Иван КИРИЛЕНКО, «Наша Украина - Народная самооборона» - Вячеслав КИРИЛЕНКО, Блока Литвина - Владимир ЛИТВИН и Коммунистической партии - Петр СИМОНЕНКО.