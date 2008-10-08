У Ющенко говорят, что все лидеры фракций согласны на досрочные выборы

Все участники консультаций у Президента Украины высказались за проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Она сообщила, что консультации уже завершились.

По ее словам, во время встречи Президент Виктор ЮЩЕНКО объяснил правовые основания досрочного прекращения полномочий Верховной Рады VI созыва.

И.ВАННИКОВА отметила, что все участники встречи могли высказать свое мнение.

«Выступления были конструктивными, все высказались за проведение выборов», - сказала пресс-секретарь Президента.

Как сообщал УНИАН, лидеры фракций начали собираться на консультации о роспуске ВР сегодння утром в районе 8 часов. Информацию о том, что Президент консультируется со спикером ВР и главами депутатских фракций пресс-служба Ющенко озвучила в 08:15 .

А уже в 9.20 стало известно, что консультации завершились, и лидеры фракций выходят от Президента.

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО тоже пришел на консультации к Президенту. Однако еще перед началом консультаций он выразил мнение, что убеждать Президента Виктора ЮЩЕНКО не распускать парламент нет смысла.

“Я думаю, что убеждать уже не нужно никого. Думаю, что нам сегодня зачитают указ, и мы пойдем работать”, - сказал И.КИРИЛЕНКО.