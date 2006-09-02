Украина готова вводить войска в Ливан

Украина готова рассмотреть вопрос относительно направления миротворцев в зону ливано-израильского конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам во Львове сказал министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Решение о направлении украинского миротворческого контингента в Ливан еще не принято – сейчас проводятся предварительные консультации с ООН», - сказал он. Министр отметил, что сейчас ООН определяет подразделения, которые нужны для выполнения миротворческих миссий в этом регионе.

«Предварительно мы готовы рассмотреть возможность направления в Ливан механизированного батальона или инженерного батальона, или батальона материального обеспечения, или роты военной полиции – мы имеем такие возможности», - сообщил министр.

В то же время он отметил, что такое решение принимает СНБОУ, утверждает Президент и окончательно рассматривается Верховной Радой. «Пока еще к практическому решению этого вопроса мы не приступили», - добавил он.

Кроме того министр отметил, что украинские миротворцы получают меньшее денежное обеспечение, чем миротворцы других государств. Он подчеркнул, что с одной стороны это не справедливо, но это является отражением экономического положения в стране. По его мнению, с ликвидацией диспропорции в денежном обеспечении работников различных силовых структур будет ликвидироваться разница в денежном обеспечении украинских миротворцев и других. «Сейчас этого мы сделать не можем», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня первые миротворцы высадились на побережье Ливана. Они будут обеспечивать безопасность запланированной на сегодня высадки с моря батальона итальянских военных в составе 880 человек. Прибытие еще 200 итальянских военных в Ливан ожидается в воскресенье.