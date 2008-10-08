Кириленко: досрочные выборы парализуют страну

Досрочные выборы на полгода парализуют страну, заявляет лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом консультаций у Президента Украины относительно принятия решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва.

По словам И.КИРИЛЕНКО, не нужно вести словесную войну, сейчас предстали угрозы экономические.

Как сказал лидер фракции БЮТ, Президенту нельзя не отвечать на экономические вызовы, так же как нельзя не отвечать и украинскому правительству.

“Досрочные выборы на полгода парализуют страну, и это будет убийством для Украины”, - сказал И.КИРИЛЕНКО.

В свою очередь первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что если будет указ о роспуске парламента, то нужно будет его выполнять.

По мнению А.Лавриновича, принимая соответствующее решение, Президент впервые действует в соответствии с Конституцией.