ЕС осуждает проведение в оккупированном Крыму выборов в Госдуму РФ
Евросоюз осуждает проведение Россией выборов в Госдуму в оккупированном Крыму и Севастополе, подчеркивая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Майя Кочьянчич на брифинге в Брюсселе, пишет Европейская правда.
"Все что касается ситуации с выборами в Госдуму РФ и голосованием в Крыму, ЕС осуждает, не признавая незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Мы в очередной раз подчеркиваем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала она.
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Пресс-секретарь напомнила, что наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ были приглашены для мониторинга российских выборов и уже начали работать.
"Но представители мониторинговой миссии не будут проводить никакой деятельности в аннексированном Крыму и Севастополе. Представительство наблюдателей от стран ЕС вне миссии ОБСЕ также будут ограничены только международно признанными границами РФ и ни в коем случае они не будут представлены в Крыму", - отметила она.
Как сообщал УНИАН, на этом этапе в Европейском Союзе не говорят, признают ли легитимной новую Госдуму РФ, в состав которой также войдут представители незаконно аннексированного Крыма.