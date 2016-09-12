В ЕС пока не говорят, признают ли новую Госдуму РФ легитимной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в понедельник сказала пресс-секретарь Внешней дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич, отвечая на вопрос, признает ли ЕС новую Госдуму РФ.

«Мы, как ЕС, дадим нашу оценку проведению выборов в Думу, основываясь на докладе ОБСЕ/БДИПЧ. Это то, что я могу сказать. По состоянию на сегодняшний день я не могу пойти дальше и рассуждать относительно следующего шага», - сказала она.

При этом представитель ЕС отметила, что наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ, которая уже начала свою работу в РФ, не будет осуществлять какой-либо деятельности на незаконно аннексированной территории Крыма и Севастополя.

«Мы не признаем незаконной аннексии Крыма и поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, и все наши действия идут в этом направлении», - подчеркнула Косьянчич.

Комментируя высказывания президента Чехии Милоша Земана относительно того, что Крым не будет возвращен Украине, пресс-секретарь сказала: «Я уже ответила на вопрос, отвечая на предыдущий».

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года. РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.

МИД Украины выразил протест по поводу намерений провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным. В МИД отметили, что голосование в российских диппредставительствах возможно исключительно после отказа от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из списков кандидатов в депутаты от российских партий, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные территории Украины.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера считает, что новоизбранная Госдума будет нелегитимной из-за участия в выборах оккупированного Крыма.