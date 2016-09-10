В России ищут свои "объяснения" решению Порошенко о выборах в Госдуму на территории Украины
В РФ считают, что распоряжение украинского президента Петра Порошенко уведомить руководство России о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины может быть связано с ожиданием ответных действий РФ на выборах в Верховную Раду или президента Украины.
Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает ТАСС.
"Наверное, можно не исключить такую ситуацию, что, отказав нашим гражданам в голосовании в Украине, Порошенко рассчитывает на ответное решение, что когда пройдут выборы в Украине, президент России сделает то же самое", - заявил российский сенатор.
По мнению Джабарова, Порошенко понимает, что "те украинские граждане, которые будут голосовать в России, будут явно голосовать против нынешней (Верховной) Рады и нынешнего президента (Украины)".
Читайте такжеВыборы в Госдуму: Климкин объяснил запрет голосования в консульствах на территории Украины
При этом первый замглавы международного комитета Совфеда РФ также не исключил, что распоряжение Порошенко может быть связано с неспособностью официального Киева обеспечить безопасность на избирательных участках.
В то же время председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал "продолжением тупикового курса" отказ Киева проводить выборы в Госдуму 18 сентября в Украине.
"Это еще один шаг Порошенко, направленный на разрыв отношений с Россией, шаг, который не сослужит добрую службу Украине", - уверен Пушков.
Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму России на территории Украины.
Затем пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила о невозможности проведения выборов в Госдуму Российской Федерации в дипломатических учреждениях России в Украине.