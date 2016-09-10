В России ищут свои "объяснения" решению Порошенко о выборах в Госдуму на территории Украины

Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает ТАСС.

"Наверное, можно не исключить такую ситуацию, что, отказав нашим гражданам в голосовании в Украине, Порошенко рассчитывает на ответное решение, что когда пройдут выборы в Украине, президент России сделает то же самое", - заявил российский сенатор.

По мнению Джабарова, Порошенко понимает, что "те украинские граждане, которые будут голосовать в России, будут явно голосовать против нынешней (Верховной) Рады и нынешнего президента (Украины)".

Читайте такжеВыборы в Госдуму: Климкин объяснил запрет голосования в консульствах на территории Украины

При этом первый замглавы международного комитета Совфеда РФ также не исключил, что распоряжение Порошенко может быть связано с неспособностью официального Киева обеспечить безопасность на избирательных участках.

В то же время председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал "продолжением тупикового курса" отказ Киева проводить выборы в Госдуму 18 сентября в Украине.

"Это еще один шаг Порошенко, направленный на разрыв отношений с Россией, шаг, который не сослужит добрую службу Украине", - уверен Пушков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму России на территории Украины.

Затем пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила о невозможности проведения выборов в Госдуму Российской Федерации в дипломатических учреждениях России в Украине.