Вопрос о полицейской миссии на Донбассе пока не обсуждается - генсек ОБСЕ

Об этом генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил на пресс-конференции в Киеве.

"На данный момент пока нет никаких дискуссий о полицейской миссии. Со временем посмотрим, как будет развиваться этот вопрос, поскольку на развертывание полицейской миссии требуется согласие всех вовлеченных сторон. Только тогда мы сможем начать эту дискуссию",- сказал Заньер.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа Германия, которая в 2016 году председательствует в ОБСЕ, обратилась к государствам-членам организации по поводу их видения практических аспектов развертывания полицейской миссии ОБСЕ в Украине. "На данное время состоялись переговоры на уровне постоянных представителей в Вене и четыре раунда неформальных консультаций в составе всех стран-участниц ОБСЕ относительно практических аспектов организации этой инициативы", - сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.

Справка УНИАН. От полицейской миссии ОБСЕ Украина ожидает обеспечения контроля над украинско-российской границей, режимом прекращения огня и отводом вооружений на Донбассе, а также над выводом оккупационных войск РФ с территории Украины. Введение полицейской миссии в Украине должны одобрить все 57 стран-участниц ОБСЕ.