Рада должна дать ответ на решение польского Сейма по Волынской трагедии - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания пресс-клуба МИД.

Посол напомнил свою позицию, что украинские и польские политики и парламентарии должны встретиться, чтобы прояснить позиции по трагедии на Волыни. По его мнению, в этом вопросе должен быть ответ Верховной Рады.

"Я не вижу такого обострения в украинско-польских отношениях, так как обострение, это такой разрыв ... Но даже после принятия этого постановления они выразили свои позиции. Я думаю, что наша Верховная Рада, наверное, должна была также сделать заявление, какую позицию занять по отношению к этому решению. Было заявление Комитета по иностранным делам, тогда не собирался наш парламент, потому что был в отпуске, но думаю, что определенную позицию мы должны занять", - сказал Дещица.

"Мы должны занять определённую позицию по отношению к тем событиям, которые произошли на Волыни. Но эти заявления или эти решения не могут быть в одном случае направлены на эскалацию двусторонних отношений", - сказал Дещица.

Посол отметил, что нужно говорить правду и ничего не скрывать.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши проголосовал за постановление, которым признал события на Волыни в 1943-45 годах "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей II Речи Посполитой".

День 11 июля, согласно проголосованному документу, провозглашается национальным днем памяти жертв этого геноцида.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы гибли от рук поляков и доказан исторически факт, что жестокие убийства польских граждан совершали работники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.

8 июля Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля национальным днем памяти жертв «геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».

Ранее ряд украинских экспертов и политиков заявляли, что принятие Сеймом постановления в такой редакции может привести к ухудшению отношений между Украиной и Польшей.