Симоненко определился: он против федерального принципа

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что действия Всеукраинского объединения «Свобода» в Крыму направлены на расчленение Украины.

Об этом лидер коммунистов заявил в эфире Севастопольской государственной региональной телерадиокомпании, комментируя инициативу ВО «Свобода» об изменении статуса Крыма.

П.СИМОНЕНКО, в частности, сказал: «речь идет о провокациях, которые возбуждают общественное настроение, и возрождают затухающие конфликты и противоречия, которые были ранее. В том числе и в Крыму. И вот эти замороженные конфликты, как правило - ученые об этом говорят - они реанимируются для того, чтобы решать, так скажем, далекие по целям задачи. Одна из них - это расчленение Украины, возбуждение в Крыму противоречий, возможность втянуть Россию в эти разборки, и, таким образом, по сути дела, ускорить процесс отхода Украины от славянского пространства и от стратегии во взаимоотношениях с Россией».

При этом П.СИМОНЕНКО заверил: «мы все сделаем, чтобы не допустить этого». Как считает лидер украинских коммунистов, «мы должны серьезно относиться к этим, так называемым, шалостям «Свободы».

П.СИМОНЕНКО заявил, что КПУ поддерживает специальный статус Севастополя. Он отметил, что сегодня «относился бы осторожно к идее федеративного устройства Украины». «Потому что это, по сути дела, возможность представить регионы как вотчину для крупного капитала официально», - считает лидер КПУ. «Вот, представьте себе, изберут немецкий принцип - несколько земель. Кстати, КУЧМА прорабатывал этот вопрос, 9 земель хотели у нас сделать. Это 9 парламентов, 9 правительств, это, по сути, частично те законы, которые имеют отношение к землям, это, безусловно, правоохранительная система, то есть, по сути дела, в руках крупного капитала окажется очень серьезная сила - разделяй и властвуй», - сообщил П.СИМОНЕНКО.

По его мнению, «федеративный принцип может сегодня очень серьезно ударить по бюджетному процессу». Как сказал он, в Украине на сегодня «только два региона являются донорами республиканского бюджета - Донбасс и город Киев. Поэтому, в данной ситуации могут возникнуть противоречия между донорами, и теми, кто сегодня, к сожалению, пользуется этими результатами».