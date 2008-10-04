Ющенко объяснил, что на пустом месте ничего не делается

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что судьба вступления Украины в Европейский Союз зависит от нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на торжествах по случаю 600-летия Черновцов.

В своем выступлении В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что город Черновцы «является открытыми вратами Украины в объединенную Европу».

Он выразил убеждение, что черновчане разделяют европейские ценности. В то же время Президент отметил, что он надеется, что эти ценности люди разделяют в разных регионах Украины.

«Я глубоко убежден, что это наш завтрашний день, когда мы говорим о европейских ценностях», - сказал он. Отметив, что Украина станет членом Европейского Союза. Он сказал, что сегодня не вина украинцев, что они еще не понимают преимуществ евроатлантической интеграции, но он надеется, что наше государство пройдет путь, который прошли наши соседи – Польша, страны Балтии другие, и поймет преимущества европейских стандартов.

«Я убежден, что человек должен выбирать то, что является в мире лучшим, начиная с демократии, экономических, социальных стандартов. Мы завтра хотим жить лучше». Президент подчеркнул, что вопрос евроатлантической интеграции является вопросом «нашей политической воли». «Я глубоко убежден, мяч на нашем поле. От нашего понимания, от нашей мудрости, от нашего единенья, от наших идей будет зависеть, как мы пройдем этот путь», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он назвал историческим саммит «Украина-ЕС» в Париже, который, по его словам, окончательно поставил точку в вопросе европейскости Украины. В.ЮЩЕНКО также высказал мнение, что Украина должна продвигаться в Европу с помощью конкретных проектов, таких как объединение энергетической системы, объединение воздушного пространства и т.п.

«Тогда в ЕС возникнет вопрос, мы так интегрированы с Украиной, почему она не является членом (ЕС – УНИАН). Вы знаете, на пустом месте ничего не делается», - сказал Президент.

В ходе своего выступления Президент поздравил черновчан с юбилеем города, вспомнил выходцев Буковины, которые прославили ее на всю страну и весь мир. Среди длинного перечня вспомнил Президент и о председателе ВР Арсении ЯЦЕНЮКЕ.

После завершения выступления В.ЮЩЕНКО вручил государственные награды представителям Буковинского края.