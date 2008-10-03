Яценюк говорит, что ему достойной замены никак не могут найти

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не верит в возможность создания в парламенте коалиции в составе блоков БЮТ, “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

Об этом он сказал сегодня на заседании Второго университета YES.

«Я не верю в формат коалиции «трех», – заявил председатель ВР.

При этом он отметил, что сделает «все для того, чтобы возобновить формат коалиции двух». «Они вдвоем (БЮТ и НУ-НС – УНИАН) не ужились, а теперь представьте, что будет втроем», – добавил А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос, останется ли он после создания новой коалиции председателем ВР, А.ЯЦЕНЮК пошутил, что если в коалицию войдет Блок Литвина, то он «точно не будет» руководителем парламента, поскольку «хоть они (Блок Литвина – УНИАН) и говорят о том, что их не интересуют должности, но, мне кажется, что даже они уже в это перестали верить».

А.ЯЦЕНЮК также напомнил, что несколько недель назад он написал заявление об отставке с должности председателя ВР, но до сих пор этот вопрос в парламенте не рассматривался. «Никак достойной замены не могут найти», – пошутил спикер.

По его мнению, причина нерассмотрения заявления об отставке заключается в том, что сегодня никто не хочет брать на себя ответственность. «Если этот “Титаник” (имеется в виду Верховная Рада – УНИАН) будет тонуть, то надо все это спихнуть на ЯЦЕНЮКА», – сказал спикер.