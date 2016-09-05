В Раде предлагают установить 29 августа Днем героизма
17:54, 05 сентября 2016Политика
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В Украине может появится новый официальный праздник.
Депутаты предлагают установить 29 августа Днем Героизма / facebook.com/theministryofdefence.ua
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о провозглашении в Украине 29 августа Днем Героизма и почтения памяти погибших участников антитеррористической операции.
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Текст проекта постановления №5066 на сайте парламента в настоящее время не обнародован.
Авторами документа являются первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, замглавы фракции "НФ" Юрий Береза, депутат от "НФ" Виктор Еленский и депутаты от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз и Иван Винник.
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