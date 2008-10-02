Тимошенко: Украина за мирное урегулирование конфликта на Кавказе

Украина выступает за мирное урегулирование конфликта на Кавказе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время встречи с российским коллегой Владимиром ПУТИНЫМ в его резиденции в Ново-Огарево (Москва).

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ситуация вокруг Грузии является чрезвычайно сложной. «Вы знаете, что мы всей душой хотим мирного урегулирования этого конфликта, сделать так, чтобы опять воцарился мир и покой. Думаю, что Вы также заинтересованы в этом», - подчеркнула она, обращаясь к В.ПУТИНУ.