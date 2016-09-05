В Раде декоммунизировали потолок (фото)

Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил на своей странице в Twitter.

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"По моему распоряжению летом проведено закрытие советского панно на потолке в холле Верховной Рады на выполнение закона о декоммунизации", - написал Парубий.

По моему распоряжению летом проведено закрытие советского панно на потолке в холле @verkhovna_rada на выполнение закона о #декоммунизация — Андрей Парубий (@AndriyParubiy) September 5, 2016

На панно "Цветущая Социалистическая Украина" изображены серпы и молоты, а также красные флаги.

Как сообщал УНИАН, в Киеве начали демонтировать барельефы советских времен с фасада Украинского дома.