В Раде декоммунизировали потолок (фото)

14:29, 05 сентября 2016
Политика
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В Верховной Раде закрыли натяжным потолком панно под названием "Цветущая Социалистическая Украина".

потолок, Рада / ВГороде

Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил на своей странице в Twitter.

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"По моему распоряжению летом проведено закрытие советского панно на потолке в холле Верховной Рады на выполнение закона о декоммунизации", - написал Парубий.

На панно "Цветущая Социалистическая Украина" изображены серпы и молоты, а также красные флаги.

Как сообщал УНИАН, в Киеве начали демонтировать барельефы советских времен с фасада Украинского дома.

Так стеля у Раді виглядає зараз / facebook.com/volodymyr.viatrovych

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