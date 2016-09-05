В Раде декоммунизировали потолок (фото)
14:29, 05 сентября 2016Политика
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В Верховной Раде закрыли натяжным потолком панно под названием "Цветущая Социалистическая Украина".
В Раде избавились от памятки СССР / ВГороде
Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил на своей странице в Twitter.
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"По моему распоряжению летом проведено закрытие советского панно на потолке в холле Верховной Рады на выполнение закона о декоммунизации", - написал Парубий.
По моему распоряжению летом проведено закрытие советского панно на потолке в холле @verkhovna_rada на выполнение закона о #декоммунизация— Андрей Парубий (@AndriyParubiy) September 5, 2016
На панно "Цветущая Социалистическая Украина" изображены серпы и молоты, а также красные флаги.
Как сообщал УНИАН, в Киеве начали демонтировать барельефы советских времен с фасада Украинского дома.
Так потолок в Раде выглядит сейчас / facebook.com/volodymyr.viatrovych
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