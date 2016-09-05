Два года с момента подписания "Минска": в МИД прокомментировали выполнение соглашений Россией

Об этом она сообщила в Twitter.

"5 сентября - 2 года с подписания Минского протокола. До сих пор Россия как подписант не выполнила ни одного пункта Минских соглашений", - отметила Беца.

5.09 - 2 года с подписания Минского протокола. До сих пор Россия как подписант не выполнила ни одного пункта Минских соглашений pic.twitter.com/pHvt1WdBag — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 сентября 2016 г.

Напомним, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе – практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2014 года в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе. 20 сентября был подписан меморандум из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий. Согласно документу, стороны конфликта обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Также меморандумом предусмотрено, что вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мероприятий, которыми, среди прочего, предусмотрено прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также были предусмотрены обмен и освобождение всех заложников.

Украина выполняет все свои обязательства в рамках Минских договоренностей, тогда как РФ и поддерживаемые ею боевики постоянно нарушают их.