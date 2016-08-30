Россия заблокировала проведение встречи в "нормандском формате" на полях саммита G20

Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом пройдет в Китае 4 сентября, а с канцлером Германии Ангелой Меркель — в середине дня 5 сентября, сообщает РИА Новости.

"Правильно посчитали. Раз трое участников "нормандского" формата и встречаются по отдельности, то, значит, никакого "нормандского" формата в Китае не будет", — заявил Ушаков.

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По его словам, вначале было условлено провести трехстороннюю встречу с тем, чтобы обстоятельно обсудить нынешнюю ситуацию в Украине, пути дальнейшего сотрудничества в рамках "нормандского формата", в рамках Минского процесса.

Ушаков заявил, что "Россия после событий в Крыму полностью отказались рассматривать перспективу встречи в "нормандском формате" с участием президента Украины Петром Порошенко".

"Украина не является членом G20. Но Порошенко в ходе одного из телефонных контактов предложил воспользоваться саммитом Хуанчжоу, чтобы провести заседание "нормандского формата" на высшем уровне. Встреча не была согласована после известных событий в Крыму. Наш президент четко заявил о своём отношении о возможном контакте, то есть мы отказались даже рассматривать такую перспективу", - сказал он.

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По его словам, якобы Меркель и Олланд, ссылаясь на график, предложили провести две двусторонние встречи.

"То есть будет проведена отдельная двусторонняя встреча с Олландом и отдельная встреча с канцлером Германии Меркель. Главная тема — Украина, на обеих встречах", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 августа пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров трех стран распространила сообщение, что канцлер Германии, президент Франции и президент РФ намерены провести совместную встречу в рамках саммита «Большой двадцатки» в Гуанчжоу 4-5 сентября для обсуждения ситуации в Украине.

29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «нет окончательного подтверждения встречи» Путина, Олланда и Меркель в рамках саммита G20 в Китае для обсуждения ситуации в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель дают надежду на возобновление в ближайшее время "нормандского формата".